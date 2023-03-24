24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

13. cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruya, "İnsanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir." yanıtını verdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 19:51
Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararına ilk yorum

Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
+
Aa
-

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YENİDEN REFAH SORUSUNA YANIT

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Depremzedeler siyaset kurumundan 'Gelecekte bizim için ne yapacaksınız' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir." dedi.

"BİZ HER TERCİHE SAYGI DUYARIZ"

Kılıçdaroğlu sözlerine "Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip gördüler. Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız" diye devam etti.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitmişti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan parti, Cumhur İttifakı'na katılmaya karar vermişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
5
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
6
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu
﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu
﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu
﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
﻿Ayvalık’ta 18 göçmen yakalandı   
﻿Ayvalık’ta 18 göçmen yakalandı   
﻿Ayvalık’ta 18 göçmen yakalandı   
﻿Jesus gelecek sezon için Ali Koç'la görüştü. Bakın neler istedi
﻿Jesus gelecek sezon için Ali Koç'la görüştü. Bakın neler istedi
﻿Jesus gelecek sezon için Ali Koç'la görüştü. Bakın neler istedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.