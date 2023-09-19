Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de muhalefeti şikayet ettiği konuşmasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de katıldığı bir zirvede yaptığı konuşma üzerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki, BOP Eş Başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan Erdoğan, ABD’ye şirin gözükmek için, bizi ve tüm muhalefeti ‘Dış Güçler’e şikâyet etmiş.

Siyasi ve ahlaki meşruiyetini yitirmek, işte tam da budur. “Affedilir miyim, 3-5 dolar koparabilir miyim” diye kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz!"

kilicdaroglukeps.jpg
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında dün soruları yanıtladı. "Türkiye, diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha fazla mülteciyi ülkesinde misafir ediyor. Uluslararası kurumlar ve çevreler söz konusu olduğunda bugün sizce küresel göç krizine yeterince cevap verilebiliyor mu?" sorusuna Erdoğan, "Dünyanın yaklaşım tarzı bazı ülkelerde olumlu. Örneğin Amerika, mültecilere bakışta bana göre olumlu ülkelerden bir tanesi. Almanya, Fransa öyle. Türkiye olarak aynı şekilde bizim de mültecilere bakışımız çok çok farklı" yanıtını verdi.

Türkiye'de ana muhalefet partisinin mültecilere bakışının "acımasız" olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim kampanyasında 'Seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz' demek suretiyle tehdit savurdu. Biz ise tam aksi... Biz mültecilere olan ev sahipliğimizi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya aynen devam edeceğiz. Bizde şu anda 5 milyona yakın mülteci var. Biz bu 5 milyona yakın mülteciye bütün gayretimizle ev sahipliğimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

İlgili Haberler
Bahçeli’den çok konuşulacak çıkış: Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzmesinler
Erdoğan ABD’li gazeteciyi azarladı. Röportaj verirken bir anda sinirlendi
Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz’
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Özgür Özel: Muhalefetin sorunu ittifak siyaseti Güncel
Özgür Özel: Muhalefetin sorunu ittifak siyaseti
Milan evinde yenişemedi. Newcastle United siftah yaptı Spor
Milan evinde yenişemedi. Newcastle United siftah yaptı
Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı Spor
Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Çebi antrenmanı takip etti. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Spor
Çebi antrenmanı takip etti. Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Azerbaycan işgalci Ermenileri vurdu Erivan karıştı Dünya
Azerbaycan işgalci Ermenileri vurdu Erivan karıştı
Almanya'nın patronu Nagelsmann oluyor. Kuntz umduğunu bulamadı Spor
Almanya'nın patronu Nagelsmann oluyor. Kuntz umduğunu bulamadı
Avrupa Borsaları Merkez Bankalarını Bekliyor Ekonomi
Avrupa Borsaları Merkez Bankalarını Bekliyor