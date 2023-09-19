Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de katıldığı bir zirvede yaptığı konuşma üzerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Erdoğan ABD ziyareti sırasında, kendisini affettirme ve 3-5 dolar alabilmenin heyecanına kapılmış. Para dilenmek için, yine ülkemizi küçük düşürmüş" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılan o ki, BOP Eş Başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan Erdoğan, ABD’ye şirin gözükmek için, bizi ve tüm muhalefeti ‘Dış Güçler’e şikâyet etmiş.

Siyasi ve ahlaki meşruiyetini yitirmek, işte tam da budur. “Affedilir miyim, 3-5 dolar koparabilir miyim” diye kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz!"



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere New York’ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında dün soruları yanıtladı. "Türkiye, diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha fazla mülteciyi ülkesinde misafir ediyor. Uluslararası kurumlar ve çevreler söz konusu olduğunda bugün sizce küresel göç krizine yeterince cevap verilebiliyor mu?" sorusuna Erdoğan, "Dünyanın yaklaşım tarzı bazı ülkelerde olumlu. Örneğin Amerika, mültecilere bakışta bana göre olumlu ülkelerden bir tanesi. Almanya, Fransa öyle. Türkiye olarak aynı şekilde bizim de mültecilere bakışımız çok çok farklı" yanıtını verdi.

Türkiye'de ana muhalefet partisinin mültecilere bakışının "acımasız" olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim kampanyasında 'Seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz' demek suretiyle tehdit savurdu. Biz ise tam aksi... Biz mültecilere olan ev sahipliğimizi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya aynen devam edeceğiz. Bizde şu anda 5 milyona yakın mülteci var. Biz bu 5 milyona yakın mülteciye bütün gayretimizle ev sahipliğimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."