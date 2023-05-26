Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tümüyle karartma altındayım. Korkak bu adam korkak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından BTK'nın SMS yasağı sonrasında ikinci videoyu yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Tümüyle karartma altındayım" başlığı ile yayımladığı videoda "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor" diye konuştu.

Erdoğan'a "korkak" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV'yle ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar... Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam!