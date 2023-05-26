Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tümüyle karartma altındayım. Korkak bu adam korkak

Kılıçdaroğlu, BTK'nın yasak kararı sonrasında ikinci videoyu yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tümüyle karartma altındayım. Korkak bu adam korkak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından BTK'nın SMS yasağı sonrasında ikinci videoyu yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Tümüyle karartma altındayım" başlığı ile yayımladığı videoda "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor" diye konuştu.

Erdoğan'a "korkak" diyerek seslenen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV'yle ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar... Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan, seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden? Korkak adam!

karartma-tweet.jpg

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
‘Ülkenin durumu beni çok üzüyor’ diyen 84 yaşındaki gazi oy kullanmak için Türkiye’ye geliyor Güncel
‘Ülkenin durumu beni çok üzüyor’ diyen 84 yaşındaki gazi oy kullanmak için Türkiye’ye geliyor
Al Sancak 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Al Sancak 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman?
Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi Dünya
Ürdün'ün Hartum Büyükelçisinin konutuna saldırı düzenlendi
Yüz Yıllık Mucize 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?
Son Dakika… Kılıçdaroğlu FOX TV canlı yayınında açıklıyor Siyaset
Son Dakika… Kılıçdaroğlu FOX TV canlı yayınında açıklıyor
Vatandaşların bulduğu yavru karacalar koruma altına alındı Yaşam
Vatandaşların bulduğu yavru karacalar koruma altına alındı