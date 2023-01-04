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  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmıştı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmıştı

Kılıçdaroğlu, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamla ilgili Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, maaşlara ne kadar zam yapılması gerektiğini de açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 19:15
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi. Yapılması gereken zam oranını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmıştı
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Dün açıklanan yüzde 25 memur ve emekli zammına bugün yüzde 5 daha eklendi. Zam oranı toplamda yüzde 30 oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranına eleştirilerde bulundu. Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yüzde 25 olarak açıkladığı zamda değişikliğe gittiklerini açıkladı ve oranı “yüzde 30” olarak güncelleşmişti.

 

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1950
4.01.2023 20:02
Kemal abi, kalan kısmını 1 nisanda yapacakmış  
 
EYT liler
4.01.2023 19:34
EYT liler yatın kalkın Kılıçdaroğlu'na dua edin onun sayesinde bu hakkı kazandınız.  
 
İnanmak başarmanın yarısıdır
4.01.2023 19:32
Kılıçtaroğlu sen söyle ikdidar onu yapacağına inanıyorum  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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