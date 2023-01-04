Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmıştı

Dün açıklanan yüzde 25 memur ve emekli zammına bugün yüzde 5 daha eklendi. Zam oranı toplamda yüzde 30 oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranına eleştirilerde bulundu. Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yüzde 25 olarak açıkladığı zamda değişikliğe gittiklerini açıkladı ve oranı “yüzde 30” olarak güncelleşmişti.