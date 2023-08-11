Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süreli izne çıkan Ömer Topsakal'ın yerine, genel başkan yardımcılığına getirdiği Eren Erdem'i görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e bir görev daha

28'inci dönemde Meclis'te görev alamayan Eren Erdem, 14 Mayıs seçimleri ardından yapılan MYK değişikliğiyle CHP’nin medya, planlama ve sosyal medya politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Eren Erdem'e mevcut görevine ek olarak yeni bir görev ataması daha yapıldığı öğrenildi.

TOPSAKAL UZUN SÜRELİ İZNE ERDEM GÖREVE

T24’ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğünü yürüten Ömer Topsakal "uzun süreliğine" yıllık izne gönderildi.

Topsakal, görevi boyunca Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olurken, medyayla ilişkileri düzenleyen isim olarak biliniyordu. Diken’in ulaştığı bilgilere göre; Topsakal’ın görevinin başında bulunmadığı sürede sorumluluk alanındaki işleri CHP’nin medya, planlama ve sosyal medya politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem üstelenecek.

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