Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'

Kılıçdaroğlu, dünyaya Gazze için dur deme çağrısı yaptı.

İsrail kara operasyonunu genişletiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarını artırarak, yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, son birkaç gündür sürdürdükleri kara operasyonlarını da bu gece genişleteceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor.” dedi.

Kılıçdaroğlu, bu gece katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşacağını belirterek, dünyaya Gazze için dur deme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımının sonunda Filistin halkına dua ettiğini de söyledi.