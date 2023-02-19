Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde hasar tespit yapan ekiplere çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde görev yapan hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik ekiplere çağrıda bulundu.

Depremzede vatandaşlardan binlerce mesaj aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdarolu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.