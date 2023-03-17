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Kılıçdaroğlu’ndan Hüseyin Baş'a ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:18
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Kılıçdaroğlu’ndan Hüseyin Baş'a ziyaret

Kılıçdaroğlu’ndan Hüseyin Baş'a ziyaret
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Gerçek Gündem’in haberine göre; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı adayı Kılıçdaroğlu, bugünkü ‘destek’ ziyaretlerinin ikincisini Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) yaptı.

İlk olarak Milli Yol Partisi (MYP) lideri Remzi Çayır’la görüşen Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.

İki lider ziyaretin ardından kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK SORUNU DİLE GELDİ BU TOPLANTIDA”

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar, depremde yaşananlara kadar pek çok konuda karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir ev sahipliği yaptılar.”

 BTP lideri Hüseyin Baş ise, Kılıçdaroğlu'na seçim sürecinde başarılar dileyerek şunları söyledi:

“Sayın genel başkana nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği üzere çok verimli bir sohbet ettik. Zaten kendileri çok tecrübeli bir siyasi abidesi. Benim için de çok verimli bir sohbet oldu şahsen. Türkiye’nin birçok meselesini istişare ettik. Bir masamız vardı, bir Halil İbrahim sofrası olmasa da ikramlarda bulunmaya çalıştık. Sağ olsunlar, nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendilerine başarılar diliyorum. Umuyoruz Türkiye adına çok doğru çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye’nin yarınları adına çalışmalarımızı yapıp ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız”

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