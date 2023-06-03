Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya, “Ona parti karar verir” şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Hakkındaki eleştiriler nedeniyle partinin başında kalıp kalmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu “Ona parti karar verir tabii doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir” cevabını verdi.

KURULTAY SÜRECİ
Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci şu ifadelerle tarif etti:
"Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız."

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