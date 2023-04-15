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Kılıçdaroğlu'ndan Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Japonya Başbakanı Fumio Kishida'na yönelik bombalı saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:43
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Kılıçdaroğlu'ndan Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyuldu. O anlar büyük paniğe neden olurken, Kişida olay yerinden yara almadan götürüldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da söz konusu olay nedeniyle Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu; "Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kendisine yönelik bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuş olması sevindiricidir. Başbakan Kishida'ya ve Japon Halkı'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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