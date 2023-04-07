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Kılıçdaroğlu'ndan Mahir Akkoyun'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’u telefonla aradı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:30
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Kılıçdaroğlu'ndan Mahir Akkoyun'a 'geçmiş olsun' telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Mahir Akkoyun'a 'geçmiş olsun' telefonu
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığına dikkat çekmek için hazırladığı etiketler nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP lideri, Akkoyun'a desteğini ifade etti.

Tasarımcı Mahir Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve bu sabah gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde ise serbest bırakılmıştı.

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