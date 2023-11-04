Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e ilk cevap: Seçime sırtımdaki hançerlerle girdim

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı. CHP Genel Başkanlığı için yeniden aday olan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de çıkıştı. Seçim zamanı 6’lı masadan kalkan Akşener’e, Kılıçdaroğlu ilk kez yanıt verdi.

CHP lideri, “Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.” İfadelerini kullandı.

“SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmaları:

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.

“SEÇİMDEN SONRA İLK İŞİM ONLARI DEĞİŞTİRMEK OLDU”

Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi, 2019, en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Örneğin ne diyolardı? Bu cehape varya, Sivas'ın ötesine gidemiyordu diyorlardı. Peki bugün, bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz.

Değişimci olunca değişmeyen arkadaşların çok sık dillendirdiği bir şey var; "CHP sağa kaydı". Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Çok açık ve net. CHP halkın partisidir. 6 okumuzdan birisi halkçılıktır. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP'dir. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliğin ne olduğundan haberi olmayabilir.

"SARAY'IN SOFRASINA GİDİP DİZ ÇÖKMEDİM"

Her bir sosyal kimliğin sorunlarına akılcı politikalar üretmek için seferber oldu. Bizim sağa kaydığımızı söyleyenler! Çöpten kağıt toplayanların yanına kim gitti? Bu kardeşiniz gitti. Sendikaların bile doğru dürüst sahip çıkmadığı taşeron işçileri örgütledik. İktidar en son kadro vermek zorunda kaldı. Bu sağcılık mıdır solculuk mudur?

Biz kimsesizlere sahip çıktık, onların sesini yükselmek için mücadele ettik. Hangi siyasi parti apartman görevlilerinin yanında gitti? Ben, haramzadelerin sofrasına oturmadım. O insanların sofrasına oturdum. Onlar da bizim Halil İbrahim sofrasına oturdu, dertlerini anlattı.

Benim sırça köşklere ihtiyacım yok, benim evim benim sarayımdır. Saray'ın sofrasına gidip diz çökmedim. Doğru bildiğimi hak için adalet için savunacağım!

“DEĞİŞİM LAFINI EDENLER UZUN SÜREDİR DEĞİŞMEYENLERDİR”

Değişim lafını edenler uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçim sonrası ilk işim onları değiştirmek oldu. Değişim hayatın kendisidir.

İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. En büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Diyarbakır’a Mardin’e gidemiyorduk. Girilemeyen evlere, mahallelere girdik. Girlemeyen il ve ilçelere girdik. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez denilen insanlarla yan yana geldik. Çünkü kendimizi değiştirmek zorundaydık. İnsanların değerlerine inançlarına vurgu yapılır ve alay edilirse o özellik insanların kimliği haline dönüşür. Hiç kimsenin inancına müdahale etmedik. Söylemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Öyle bir köklü bir değişim yaptık ki her şeye çözüm üreten bir parti olduk. AKP bile bizden kopyalamaya başladı.

Değişimci olup da değişmeyen arkadaşların ve bazı gazetecilerin söylediği bir şey var: CHP sağa kaydı. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyorlar. Çok açıkça söylüyorum. CHP halkın partisidir. Avrupa’nın en güçlü sosyal demokrat partisi CHP’dir. Dünyaya ve diğer sosyal demokrat partilere örnek bir partidir. CHP Sosyalist Enternasyonel’in en gururlu üyesidir.

Biz muhalefet politikamızı değiştirdik. Sosyal kimlikler üzerinden politikalar üretmeye başladık. Taksi şoförleri, muhtarlar, işçiler bir sosyal kimliktir. Her sosyal kimliğin sorunlarının çözümü için politikalar ürettik. Çöpten kağıt toplayanların yanına kim gitti.

Taşeron işçileri örgütledik, dernek kurdurduk. En sonunda iktidar kadro verdi. Şimdi soruyorum: Bu sağcılık mıdır, solculuk mudur? Biz kimsesizlerin sesi olduk.

“SORUN YAŞAYANLARIN İLK ADRESİ CHP OLDU”

Ben haramzadelerin sofrasında oturmadım. Onlar da bizim Halil İbrahim soframıza oturdu. Onlarla birlikte dertleştik. İktidar olmanın yolu toplumun tüm kesimleri ile kaynaşmaktır. Sincan’da, Mardin’de Pursaklar’da çalışacaksın. Türkiye’nin her yerini karış karış gezdim, gezmeye devam edeceğim.

Herkesin sorunlarını dinledim peki ne oldu: Sorun yaşayanların ilk adresi CHP oldu. Ben o kesimlerin sözcüsü olarak sorunlarını her aşamada dillendirdim.

SELAHAETTİN DEMİRTAŞ'A DA SELAM YOLLADI

Kılıçdaroğlu konuşmasında tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da selam yolladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca konuşmasında Selahattin Demirtaş'a selam göndererek Demirtaşı'ı "Demokrasi Kahramanı" olarak tanımladı.

Kılıçdaroğlu:

Türkiye fiilen yarı açık cezaevine dönüştürülmüş durumdadır. Gazeteciler görevlerini yapamaz haldedirler. Bu kurultayımızda şu anda tutuklu olan Tolga Şardan’a, Can Atalay’a, Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a, Emine Mine Özerden’e, Yiğit Ali Ekmekçi’ye, Hakan Altınay’a ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları.