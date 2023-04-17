Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce dansı açıklaması

14 Mayıs'ta gerçekleşecek ve Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim öncesi liderler gerek düzenledikleri mitingler gerek ise katıldıkları toplantılar ile seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Değişim senin elinde. Gençler Sordu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Cevapladı” başlıklı videodan bir parçayı Twitter'dan paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in moderatörlüğünde düzenlenen programda, Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya “Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde” açıklamalarını yazdı.

SİZDE MUHARREM İNCE GİBİ DANS EDECEK MİSİNİZ?

Kemal Kılıçdaroğlu, videoda bir gencin “İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz” sorusuna “Bu işe beni bulaştırmayın” cevabını verdi.

MUHARREM İNCE’YE KIRGIN MISINIZ?

Etkinlikte bir genç de "Aday olduğu için Muharrem İnce'ye sinirli misiniz? Bir de seçim ikinci tura kalacak diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu şu karşılığı verdi:

Hiç kimseye sinirlenmem. O konuda emin olabilirsin. Muharrem Bey'le elbette ki benim uzun süre devam eden bir arkadaşlığım da var, grup başkanvekilliğimizi yaptı. Ayrı yol çizdi. Kendisine saygı gösteriyorum. Ayrı yol çizdiği için herhangi bir kırgınlığım da zaten söz konusu olamaz. Doğru da değil. Ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım. Eğer biz gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor koşullarda Türkiye'yi çıkaracaksak birleşmek gerekiyor O nedenle gittiğim yerlerde gençler birleşe birleşe kazanacağız diye slogan atıyorlar. Bence en doğrusu da bu. Birleşmek ve Türkiye'yi içinde bulunduğu bu olumsuz tablodan tümüyle çıkarmak. En büyük arzum bu.