Kılıçdaroğlu’ndan ‘MYK’ açıklaması: Toplum yenilenme istiyordu, biz de bunu yaptık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulu (MYK) değişikliğini, ‘toplumun yenilenme talebini dikkate alarak yaptığını’ ifade etti.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘MYK’ açıklaması: Toplum yenilenme istiyordu, biz de bunu yaptık

CHP'de dün yapılan bir saatlik toplantıda yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Üye sayısı 17’den 15’e düşürüldü, eski MYK’den 12 isim yeni A Takımı’nda yer almadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sözcü TV'den İpek Özbey'e yeni MYK'yi anlattı.

CHP lideri, "Yeni MYK’yi belirlerken neleri dikkate aldınız?" sorusuna "Toplumsal beklentileri dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık" cevabını verdi.

Özbey'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinden aktardığına göre CHP lideri şu açıklamaları yaptı:

"TEK BAŞIMA ÇALIŞMAYACAĞIM"

Tüm teşkilatları neden kendisine bağladığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak" dedi.

İMAMOĞLU İLE SIKINTI OLDUĞU İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ile görüşmenizde sıkıntı olduğu söyleniyor, doğru mu?" sorusuna, "Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" ifadeleriyle yanıt verdi.

“MEHMET ŞİMŞEK PAZARLIKLA GELMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Kılıçdaroğlu, yeni oluşturulan kabine ile ilgili soruya ise “Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum“ sözleriyle yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBBM Genel Kurulu’na geldiğinde ayağa kalkmama nedenini açıkladı.

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