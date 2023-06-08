Kılıçdaroğlu'ndan talimat: Dışarı çıkın

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezinde MYK ile ilk toplantısını yaptı. Partinin kongre ve kurultay süreçlerinin ele alındığı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun yeni üyelere, “Sahada daha görünür ve aktif olacağız. Fil dişi kulelerde kalan bir anlayış olmayacak” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan talimat: Dışarı çıkın

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yenilenen Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) parti meclisinin aldığı kurultay kararının tarihi belli oldu. Temmuz ayında başlayacak olan kongre süreçlerinin Ekim ayında tamamlanması ve sonrasında da parti meclisinin toplanarak kurultay için bir gün belirlemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun da yapılacak kurultayda tekrar aday olacağı ifade ediliyor.

TÜZÜK DEĞİŞECEK

Parti bundan sonraki süreçteki değişim çalışmaları kapsamında tüzüğünde de değişiklikler yapacak. Bu kapsamda partide bir komisyon kurulacak. Söz konusu komisyonun yapacaklarına ilişkin bilgi veren CHP kurmayları, “Tüzüğü daha demokratik bir hale getireceğiz. Siyasi katılımı artıracağız. Kadınları, gençleri, engellileri siyasette daha aktif kılmak için ne yapabileceğimize bakacağız. Sonrasında tüzükle ilgili ekim gibi yapacağımız kurultayımızda bir komisyon oluşacak. Bu yapılacak çalışmaları ele alacaklar. Sıfırdan bir tüzük hazırlamayacağız ama mevcut tüzük içerisinde kimi değişikliklerin yapılması öngörülüyor” dedi.

PARTİ YENİ KESİMLERE AÇILACAK

Seçim sonrası süreçte “değişim” açıklamaları yapan CHP, partideki kadın ve genç isimleri daha fazla ön plana çıkartmayı hedefliyor. Partinin Meclis grubu da yeni MYK’si de bu kapsamda değiştirildi. Parti içindeki bu değişikliğe ilişkin konuşan kurmaylar, “Toplumda gençleşme beklentisi var. Bizim de bunu karşılamamız gerekiyordu. Toplumun değişimlerinin partiye taşınması bir zorunluluk. Partinin yeni kesimlere açılması lazım. Biz de bu kapsamda çalışıyor” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, CHP yönetiminde yaşanan bu değişimin “yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecine de yansıyabileceği; daha fazla genç ve kadın adayların olabileceği” kaydedildi.

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