Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler. Cenazeme katılmanı istemiyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler. Cenazeme katılmanı istemiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tanju Özcan arasındaki polemik gittikçe büyüyor. Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı "Sen Tanrı mısın tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" paylaşımına sert yanıt geldi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Tanju Özcan'ın, "Sen Tanrı mısın tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

"Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, cenazesine katılmasını istemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.
Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.
Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum.
Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.
Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.
Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun…
Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;
Aklını başına al…
Tanju, ne kadar kin varmış içinde…
Kinini daha da diri tut ve kork!
"Tanrı mısın?" Ne demek?
Allah'a sığınırım.
"Tarikat lideri misin?" Ne demek?
Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.
Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...
Yazık sana, sana verdiğim emeklere…

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NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan, X hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" paylaşımı yapmıştı.

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"CHP'DE BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gazeteci Vedat Yenerer'e yaptığı açıklamada, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Evet doğru" yanıtını verdiği iddia edilmişti.

Vedat Yenerer'in yaptığı açıklamaların sonrasında Kılıçdaroğlu, "CHP’de en az 50 milletvekili bana sadık" diye bir açıklama yapmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, "CHP’de bütün vekiller partiye sadıktır. Kişilere değil. Benim '50 milletvekili bana sadık' diye bir cümlem asla olmamıştır. CHP’de böyle bir şey mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

1 YILLIĞINA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde partiden bir yıllığına ihraç edilmişti.

Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AKP’li Hacer Çınar'a yönelik kullandığı "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.

Özcan, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından CHP'ye dönmüştü.


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