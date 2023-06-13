Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaların ortasında manidar paylaşım

Parti içinden ve dışından görevi bırakması yönünde çok sayıda yorum alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaların ortasında manidar paylaşım

Yaptığı bir grup konuşmasına ait videoyu Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa edecek mi?' tartışmalarının ortasında manidar bir paylaşıma imza atmış oldu.

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Ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirene kadar yoluna devam edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz.

Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza inançla, kararlılıkla devam edeceğiz."

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