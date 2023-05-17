Kılıçdaroğlu'nu boşa düşürdüler!

İkinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çok ama çok farklı, nokta atışı, seçmeni sarsacak, işte budur denilecek, bir kampanyanın ortaya konulması lazım. Eğer insanları etkileyecek sözler duyamazsak, seçimin galibi yine Erdoğan olacaktır.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın gayretleri ile süren bir kampanya gördük. Ne yazık ki vekil adayları konuya gereken önemi göstermediler. Erdoğan'ı devirmeyi enflasyona bıraktılar. Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur tezine sığındılar ama Erdoğan bu tezin anti tezini hazırlayıp bir kampanya yürüttü. CHP'li vekil adayları terse geldi…

CHP'nin seçim sürecini planlayan siyasi akılları alınmasınlar ama Erdoğan CHP kampanyasını kum torbasına çevirdi. Kampanya aklının yaptığı taktik hataların bir kısmını size sunayım:

1- Son 20 yılda 18 ada ve kayalık kaybetmiş AKP hükümeti, Kıbrıs'ın fatihi CHP'ye milliyetçilik dersi verdi. Seçim meydanlarında kaybedilen adalardan bahsedilmedi.

Yunan işgal güçlerinin resim ve videoları meydanlarda gösterilmedi…

Oysa önemsiz görülen ayrıntılar birleşerek seçmen algısını oluşturur. Düşünün, Süleyman Şah kabrini IŞID yıkmasın diye gece vakti kaçırıyorlar, iktidar medyası bu utancı, yeni kabir yerinde sancak dikmeyi Amerika'nın İwo Jima zaferine benzetiyor?

Sayın Kılıçdaroğlu bu konuya bazen girdi ama diğer unsurlarla gerekli pekiştirme yapılmadı.

İkinci dünya savaşında ABD Pasifik Kuvvetleri Japon toprağı olan İwo Jima adasını büyük kayıplarla alırken, askerlerin sancağı dikme anı resmedilmiş, bu görüntü zaferi hatırlatan anıt haline gelmişti.

2- Kampanya aklı, Suriye güneyine yerleşen PYD/PKK varlığının nedeni olarak AKP'nin Suriye'nin parçalanması sürecindeki rolüne yeterince değinmedi, meydanlarda anlatmadı. HDP tepkisinden çekindi…

Bu parçalanma sonucu oluşan göçmen akımında Anadolu İnsanlarının kaynaklarına ortak olunduğuna dair sert bir dilden uzak durdu. Kampanya aklı uzak durdukça Sinan Oğan bu boşluğu doldurdu. Göçmenlerin davulla zurna ile gitmeyeceğini vatandaş biliyordu…

3- Kampanya aklı Habur'dan giren PKK teröristlerine gereken vurguyu, Çözüm Süreci denilen işleri, PKK ile görüşmeleri, bu konudaki geniş video görüntülerini kullanmadı. Kuvvetle ihtimal yine HDP tepkisinden çekindi…

4- Kampanya aklı partiye seçimde hain derlerken Irak'ın parçalanıp Kuzeyinde Barzani yapısını kuran güçlere destek veren AKP'yi zikretmedi. Evet kampanya aklı yine HDP tepkisinden çekinmiş olabilir…

Oysa bu bahislerin edileceğini ama ana eksenin demokrasi ve özgürlükler olacağı HDP yönetimine ya da konu muhataplarına izah edilebilirdi. CHP bu konularda kum torbası gibi dövüldü.

5- Ordunun ana muharebe tankı yok! Ordunun savaş jetleri 4.nesil ve eski. Oysa Kampanya Aklı, İHA, TOGG, MMU gibi İHA hariç daha bitmemiş projeler karşısında sustu kaldı.

Burada yapılan projelere değil, orduya teslim edilmemiş Altay Tankları ve eskiyen hava filosu üzerinden yola çıkılarak AKP maskesi düşürülebilirdi.

Bu dediğimi gidip Bayraktar ile kavga edelim olarak algılamayın. Zaten Kemal bey bu tuzağa düşmedi ama Kızılelma günlerce başımızın üstünde uçarken Yunan Hava Kuvvetleri Viper modeli F-16'lar, Yunan Kara Kuvvetleri en son model Leo 2A-7 tanklarına kavuştu… Bunların görüntüleri seçim meydanlarında neden vatandaşa izlettirilmedi?

Kılıçdaroğlu'nun neden askeri danışmanı yok?

Bakın bunu yaparsak Batı küser, bunu yaparsak HDP alınır diye diye kampanya olmaz. Gidersiniz muhataplarına önden söyler olası tepkileri minimize edersiniz.

6- Ekonomi en kuvvetli alandı güya… Evet 128 milyar dolar eriyen rezerv ve 418 milyar dolar iki başarılı slogan oldu ama bunların detaylandırılması gerekirdi. Bu olmadı.

Erdoğan rakibi hakkında sosyal medyadaki iddiaları duysa mutlaka seçim meydanında üstü kapalı söylerdi. Bant konuşmalarını dinletirdi. Kusura bakmayın ama Kurtla mücadele ederken Kuzu gibi davranış olmaz.

Hadi iddiaları geçtim…

Yahu kampanya aklı görmedi mi? Burnunun ucunda Deniz Yavuzyılmaz isimli bir vekili var. Geçen yıl sürekli 3-5 maaş alan bürokratları açıkladı durdu. Şimdi bu vekil spor olsun diye mi yapıyor bunu? Deniz bey tweet atıyor biz de RT ediyoruz bitti mi iş orada?

Murat Ağırel Sayıştay raporlarını delmiş, deşmiş, Barışlar kitaplar yazmış, arkadaş çıkarsanıza bu bilgileri meydanlara, evrakları sinema gibi izletsenize vatandaşa?

İbret-i Alem yapsanıza???

7- Aday, aday dediler, seçileni, seçilmeyeni, masadan kalkanı tekrar oturanı… Zafiyet, anlaşmazlık görüntüsü çıktı hadi dedik unutulur… Ekonomi diyorsunuz ortada Hazine bakanı yok? Ortada Maliye bakanı yok? Kim bunlar? Çıkacak vatandaşa yapacağı işleri anlatacak? İnandıracak…

8- Tarikatların CHP aleyhine verdiği fetvalar oldu… Bu fetvalar iç Anadolu ve Karadeniz'de ne yazık ki etkili oluyor. Bu ilk duyulduğunda Mustafa Kemal'in taktiği ile karşı fetvalar çıkacaktı. Cemil Kılıç gibi bir insanı alıp seçimde çalıştırmanız gerekirdi. Samimi Müslüman tarikatlara gidilip destek mesajları alınabilirdi…

Bizim ne işimiz olur tarikatla? Biz karanlığa savaş açık diyenler!

Kurtuluş Savaşı'nda "Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın etkisiyle yayımlanan, Mustafa Sabri Efendi'nin kaleme aldığı ve Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Beyefendi tarafından ilan edilen Kuvâ-yi Milliyecilerin öldürülmelerinin günah sayılmayıp dînen caiz ve vazife sayıldığını duyuran fetvasına karşı Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi tarafından yazılıp 153 müftü tarafından imzalanarak ilan edilen fetvayı" ve o günlerdeki siyasi mücadeleyi açıp iyice okuyun…

Mustafa Kemal mücadele ederken her ayrıntıyı planlar, önlem alır, sert şekilde karşılık verirdi. Mustafa Kemal'in askeri lafla olunmaz, icraatla olunur!

Tekrar söylüyorum: Kurtla mücadele edeceksen Kuzu gibi değil, Kangal gibi olmanız gerekir…

Umarım hatalar telafi edilir lakin süre var mı? O konu sıkıntılı…