Kılıçdaroğlu'nun düğünde anlattığı fıkraya kimse gülmedi

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Kılıçdaroğlu'nun düğünde anlattığı fıkraya kimse gülmedi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile beraber bir düğüne katıldı. Mikrofonu eline alan Kılıçdaroğlu Temel fıkrası anlatınca o anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP’de Genel Başkanlık koltuğunu kaybetmesinin ardından tuttuğu ofisinde çalışmalarına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ve gittiği etkinlikler ile gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak CHP’nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel ile beraber bir düğüne katılan Kılıçdaroğlu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Düğünde mikrofonu eline alan Kılıçdaroğlu damada yönelik ufak bir fıkra anlattı. Temel’in fıkrasını anlatan Kılıçdaroğlu “Temel’e sormuşlar nerelisin diye? Henüz evlenmedim demiş" fıkrasını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun düğünde anlatttığı fıkra sosyal medyada viral oldu.

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