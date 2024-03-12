Kılıçdaroğlu’nun gidişiyle CHP kaç üye kaybetti

Lider değişiminin ardından CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Adayların ön seçimsiz belirlenmesi, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin liste dışı bırakıldığı iddiasının üye kaybında etkili olduğu söyleniyor.

Yeni Şafak’ın CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yaklaşık 1 milyon 500 bin üyesi bulunan CHP’de kurultaydan bu yana gelen istifaların sayısı 100 bini geçti. Geçtiğimiz 5 ayda Türkiye genelinde CHP’den istifa eden üye sayısı 120 bine ulaştı. Özgür Özel başkanlığındaki yeni yönetime tepki gösterip istifa eden 25 bin CHP üyesinin İstanbul’dan olduğu öğrenildi.