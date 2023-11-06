Kılıçdaroğlu'nun ilk turdan sonra çekilmek istediği görüntüler ortaya çıktı

CHP kurultayında ilk turda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmek istediği ancak çevresindekilerin ısrarı ve baskısıyla ikinci tura katıldığı ortaya çıktı
06 Kasım 2023 Pazartesi
CHP kurultayında ilk turda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmek istediği ancak çevresindekilerin ısrarı ve baskısıyla ikinci tura katıldığı ortaya çıktı
CHP kurultayında ilk turda Özgür Özel'in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmek istediği ancak çevresindekilerin ısrarı ve baskısıyla ikinci tura katıldığı ortaya çıktı