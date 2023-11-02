Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kurultay sonucu ortaya çıktı. Fark sadece 68

CHP'de 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay öncesi adaylardan mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in oy sayıları ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kurultay sonucu ortaya çıktı. Fark sadece 68

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonunda yapılacak. Kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak.

Geçtiğimiz hafta sonu illerine giden ve delegelerin nabzını yoklayan milletvekillerinin verdiği rapor çerçevesinde 1370 delege, oy kullanacak. 1368 delegenin dağılımı, bölgeden gelen raporlara göre yapıldı.

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68 OY FARKLA KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Haber3.com yazarı Baha Ülgen'in haberine göre, genel merkezin yaptığı çalışmada Kemal Kılıçdaroğlu’nun 718 oy, Özgür Özel’in ise 650 oy alması bekleniyor. Bu sonuca göre, 68 oy farkla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçileceği ifade ediliyor.

İŞTE İL İL SONUÇLAR:

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