Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışta. Detay bilgi dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışta. Detay bilgi dikkat çekti

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevinin sonlanmasıyla Ankara'da kendisine bir çalışma ofisi tutmuştu. Yaşanan gelişmeyi İsmail Saymaz gündeme getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.

Saymaz sosyal medya paylaşımında "Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi, dairenin sahibi tarafından satışa çıkarıldı. İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor" dedi.

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Kılıçdaroğlu 2023 yılında ofisini açmış görüşmelerini de orada gerçekleştirmişti.

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