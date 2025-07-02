Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışta. Detay bilgi dikkat çekti

Gazeteci İsmail Saymaz CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi, dairenin sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor. https://t.co/4sLFa9gjUH — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 2, 2025

Saymaz sosyal medya paylaşımında "Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisi, dairenin sahibi tarafından satışa çıkarıldı. İhtiyaçtan ötürü satıldığı ifade ediliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu 2023 yılında ofisini açmış görüşmelerini de orada gerçekleştirmişti.