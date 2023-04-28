Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildi. Erdoğan'ın pankartlarına dokunulmadı

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 16 gün kaldı. Üst geçitlere, duvarlara, duraklara pankartların asılması da arttı.

Giresun'da Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi için üst geçide asılan pankart, AKP'nin başvurusu üzerine kaldırılırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst geçitteki pankartlarına ise dokunulmadı.

Sosyal medyada tepki toplayan olayı Gazeteci İsmail Saymaz paylaştı. Saymaz, AKP'nin başvurusu üzerine Kılıçdaroğlu'nun miting afişinin kaldırıldığını belirtti.

Saymaz, şunları yazdı:

"Giresun’da bugün Kılıçdaroğlu mitingi için üstgeçite asılan pankart AK Parti’nin başvurusu üzerine 'ortak kullanılan kamuya açık alana asıldığı' gerekçesiyle kaldırıldı. Giresun’da aynı yoldaki başka üstgeçitlere asılan AK Parti ve Erdoğan pankartları ise yerli yerinde duruyor."