Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını alan ajan kim

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler CHP'ye çevrildi. Önce MYK üyeleri görevden alındı yerlerine yenileri atandı, ardından Kılıçdaroğlu başdanışmanlarını değiştirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’de değişim çağrılarını yüksek sesle dile getiren isimlerden başında geldi. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Özcan, sesini daha çok duyurabilmek için Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek koltuk fırlattı.

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasiler içinde yer alan Tanju Özcan son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını paylaştı. Dün partililerle basına kapalı toplantıdan olduğu iddia edilen ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:

"Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz.”

Söz konusu ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…” İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim" ifadelerine yer verdi.

TOPLANTI BASINA KAPALIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile dün bir araya gelmişti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşmişti.

Basına kapalı olan bu toplantıda Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını kimin aldığı ve Tanju Özcan’a ulaştırdığı merak konusu.