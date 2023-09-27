Kılıçdaroğlu'nun sözleri partilileri şok etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde kullandığı ifadeler salonu şoke etti. Kılıçdaroğlu, örgütü "bataklık" olarak nitelerken toplantıdakilere "Örgüt işleri ile mi uğraşacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri partilileri şok etti

OdaTv'den Uğur Can Biçer'in haberinde yer alan bilgilere göre; CHP'de olağan kurultayın 4-5 Kasım'da, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 5 buçuk saat sürdü. Toplantıda gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu örgütle ilgili düşüncelerini Parti Meclisi'nde bir kez daha paylaştı.

"İŞİNİZE BAKIN" TALİMATI VERDİ

Örgütü bir “bataklık” olarak gören Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına “senelerdir söylüyorum, örgüt bir bataklıktır, o bataklığa batmayın, işinize bakın diyorum” ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT İŞLERİYLE Mİ UĞRAŞACAĞIM"

Parti Meclisi'nde örgütle ilgili gelen sorulara, “Türkiye’nin bu kadar derdi sorunu varken örgüt işleri ile mi uğraşacağım ben” diyen Kılıçdaroğlu son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliğinde örgütleri kendisine bağlamıştı.

Belediye başkanlarına "kendi işinize bakın örgüt bataklığına girmeyin" diyerek istediği adayları seçtirebilmek için belediye başkanlarına talimat verdiği biliniyor.

Balıkesir il kongresinin seyrini değiştiren Kılıçdaroğlu, tanıkların gözü önünde Sivas Merkez İlçe kongresi divan başkanlığına ettiği müdahaleyi ise Parti Meclisi'nde inkar etti.

Ankara İl Kongresinde defalarca "adayım yok" ve “benim Ankara’da olan bitenden haberim yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Parti Meclisi toplantısında gülüşmelere neden oldu.

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi