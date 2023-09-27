Kılıçdaroğlu'nun sözleri partilileri şok etti

OdaTv'den Uğur Can Biçer'in haberinde yer alan bilgilere göre; CHP'de olağan kurultayın 4-5 Kasım'da, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 5 buçuk saat sürdü. Toplantıda gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu örgütle ilgili düşüncelerini Parti Meclisi'nde bir kez daha paylaştı.

"İŞİNİZE BAKIN" TALİMATI VERDİ

Örgütü bir “bataklık” olarak gören Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına “senelerdir söylüyorum, örgüt bir bataklıktır, o bataklığa batmayın, işinize bakın diyorum” ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT İŞLERİYLE Mİ UĞRAŞACAĞIM"

Parti Meclisi'nde örgütle ilgili gelen sorulara, “Türkiye’nin bu kadar derdi sorunu varken örgüt işleri ile mi uğraşacağım ben” diyen Kılıçdaroğlu son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliğinde örgütleri kendisine bağlamıştı.

Belediye başkanlarına "kendi işinize bakın örgüt bataklığına girmeyin" diyerek istediği adayları seçtirebilmek için belediye başkanlarına talimat verdiği biliniyor.

Balıkesir il kongresinin seyrini değiştiren Kılıçdaroğlu, tanıkların gözü önünde Sivas Merkez İlçe kongresi divan başkanlığına ettiği müdahaleyi ise Parti Meclisi'nde inkar etti.

Ankara İl Kongresinde defalarca "adayım yok" ve “benim Ankara’da olan bitenden haberim yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Parti Meclisi toplantısında gülüşmelere neden oldu.