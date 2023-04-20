Kılıçdaroğlu’nun videosu Süleyman Soylu’yu rahatsız etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı videoya Süleyman Soylu’dan cevap geldi.

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun videoda "Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım" sözlerini kullanmasından 'rahatsız' oldu.

Haber Global’de bir programa katılan Soylu:

"Bugüne kadar söylememiş de neden şimdi söylüyor? Alevi Bektaşilikle ilgili bir alt yapı kurulacağı zaman birçok Cemevi temeli atıldı, Türkiye tarihinde ilk bunlar. Bu ülkede Ermeni kaymakam var, Caferi Valimiz var. Şu anda mevcut. Görevlerini rahatça yapıyorlar. Afgan Türkü Valimiz var. Alevi emniyet müdürleri, jandarmaları, genel müdürleri var.

Bütün bunlar Türkiye'ye uzak bir durum değil ama bu alanı kendi arka bahçesi olarak değerlendirmek en önemli çıkış noktalarından bir tanesi. Alevi oy alamaz, toplum bunu sorgular diyen biz değiliz, bizim böyle derdimiz de yok. Buradan kendi adına bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor ancak biz bugünleri çoktan geçtik. Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla çalışıyorum biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.