Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim talimatı ortaya çıktı. Belediye başkanlarına söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan “Zoom” toplantısından sonra ilk kez CHP’li belediye başkanları toplantısı gerçekleşti. Arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da bulunduğu 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmazken, partide tartışmalara neden olan ve görüntüleri sızan çevrimiçi toplantıda yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YEREL SEÇİM TALİMATI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, yerel seçim gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya ilk olarak ABB Başkanı Yavaş geldi. Yavaş’tan sonra İmamoğlu salona girerken, bütün belediye başkanlarının yerini almasıyla Kılıçdaroğlu salona girdi. Toplantı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın yerel seçimlere ilişkin sunumuyla başladı. Daha sonra Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada belediye başkanlarına “ittifak yokmuş gibi hareket edin” talimatı vererek, “İttifakın gündeme gelmesi halinde ittifak yapılacak illerde bizim için artı olur” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ardından toplantı, belediye başkanlarının değerlendirme konuşmalarıyla devam etti. Toplantıda, ittifak konusunun netleşmediği, “görüşmelerin başlamadığı” bilgisi paylaşılırken, “Konjonktüre göre hareket edilecek” mesajı verildi.

BÖLÜNMEYE ÖNLEM ‘ORTAK LİSTE’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Toplantıda bazı belediye başkanlarının değişim konusunu gündeme getirdiğini” belirterek, “İthilafın ana nedenleri değişim mi, yenilenme mi, dönüşüm mü? Bu kavramlar bile derinlemesine konuşmadığımız konular” dedi. Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerin olduğunu söyleyen Büyükerşen, “Genel Başkan öyle bir yanıtladı ki aksini iddia etmek mümkün olmadı” ifadelerini kullandı. Büyükerşen, toplantı kararında parti içi bölünmenin önlenmesi için “kongre süreçlerinde karşı tarafların ortak listeler hazırlanmasının” zorunlu olduğu fikrinin hakim olduğu bilgisini verdi. Toplantı öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bütün sorunları parti aşar. Türkiye’de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur” dedi.

‘İTTİFAK YÜZDE 80 SÜRECEK’

Toplantıdan erken ayrılan Karalar’ın, İYİ Parti ile ittifak tartışmalarının sorulması üzerine “Yüzde 80 sürdürülecek gözüküyor” yanıtını vermesi dikkat çekti. İYİ Parti’nin, ittifak için arasında Adana gibi kentlerin de olduğu bazı büyükşehirlerin İYİ Parti’ye bırakılmasını istediği yönündeki iddialar sorulan Karalar, “Genel merkezden bu yönde karar çıkması yönünde saygı duyacaklarını ancak Adana’nın İYİ Parti’ye bırakılmasının mümkün olmadığını” söyledi.