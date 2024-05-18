Kiliseye Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak üzere ilk adımını attığı Samsun'da da kutlanmaya başladı.

Bu bağlamda Samsun Protestan kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar da milli bayramı kilisenin dış cephesine astığı Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asarak kutlamaya katıldı.

Pastör Orhan Pıçaklar, "Bu bayramın anlamını ve değerini çocuklarımıza anlatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizler için yaptığı fedakarlığı ve başarıyı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Böylece, gençlerimiz bu fedakarlığı bilip buna layık yaşasınlar diye çabalıyoruz" diye konuştu.

Pastör Pıçaklar, şöyle devam etti: "Bu ülkede yaşayan ve kendini bu ülkeye ait hisseden tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en güzel dilek ve temennilerle kutluyoruz. Unutmayalım ki, Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu miras, gençliğin enerjisi ve kararlılığı ile ilelebet payidar kalacaktır."