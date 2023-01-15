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Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:35
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Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü

Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
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KDC Ordu Sözcüsü Anthony Mualushay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu'da bulunan Spak Kilisesi'ndeki bombalı saldırıyı doğrulayarak saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF) mensuplarınca düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

Bölgedeki güvenlik sorumlularından Teğmen Apollo Mwanamboka, saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanığı Julius Kasak, patlama sırasında kilisenin yakınlarından geçtiğini belirterek yaralananlara yardım etmek için bazı kişilerin evlerinden kiliseye doğru koştuğuna şahit olduğunu söyledi.

Kilise, Uganda ve KDC sınırından birkaç kilometre uzakta bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

Bölgede, İslam devleti kurmayı amaçladığı ileri sürülen örgütün saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

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