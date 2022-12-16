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2 işçinin feci ölümü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:10
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Kilis'te 2 işçinin feci ölümü

2 işçinin feci ölümü
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İHA'nın haberine göre, Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. 

Arazinin dağlık alan olması nedeniyle arama kurtarma ekipleri, 2 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştı. Araka kurtarma ekipleri tarafından ilk önce işçilerden Bayram Yıldız (55), işçi Hasan Çelik (56) yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından toprak altından çıkarıldı. 

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız ile Çelik, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Özel İdaresi

Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, arama kurtarma çalışmalarını takip etti. 

 

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