Kilis'te hijyen baskını: Gıda imalathanesi 4 günlüğüne kapatıldı

Kilis'te ihbar üzerine gıda imalathanesine baskın yapan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen iş yerini 4 gün süreyle kapattı. Bilecen, "Kendi yemediklerimi halkıma da yedirmem" diyerek denetimlerin artarak süreceğini vurguladı. Başkan Bilecen yaptığı açıklamada, "İhbar üzerine geldik. Tavukların yerde olduğunu, hemen yanında ayakkabıların bulunduğunu ve buzdolaplarının gıda saklamaya uygun olmadığını, pas içinde olduğunu gördük. Buna kayıtsız kalamazdık. Zabıta müdürümüzle birlikte bizzat geldim. Kanunun bana verdiği yetkiyle bu iş yerini 4 gün süreyle kapatacağım. Tekrarı halinde yaptırım daha da ağır olacak" dedi.



"DENETİMLER AYRIMSIZ SÜRECEK"

Kentteki tüm gıda işletmelerinin titizlikle denetleneceğini belirten Başkan Bilecen, "Bu şehirde denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan her yer, insan ayrımı yapılmaksızın denetlenecek. Bu, vatandaşımızın eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacak. Bir esnaf haftada bir denetlenirken, diğerinin denetlenmemesi bu tarz görüntülere neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"BEN KENDİ YEMEDİKLERİMİ HALKIMA DA YEDİRMEM"

Denetimlerin artırılacağını vurgulayan Başkan Bilecen, "Kurumsal marketler, küçük ve büyük esnaflar dahil herkes denetlenecek. Halk sağlığı ile kimse oynayamaz. Ben kendi yemediklerimi halkıma da yedirmem. Bunun önüne geçeceğim. Belediye Başkanı olarak söz veriyorum" şeklinde konuştu.

İş yerinin encümen kararı olmaksızın 4 gün süreyle kapatıldığını belirten Bilecen, "İl Sağlık Müdürlüğü'ne de bilgi verelim. Ayrıca onlar da denetlesin'' dedi.

Başkan Bilecen, iş yerine 2 bin 950 TL idari para cezası kesildiğini de belirterek, "Ceza miktarı düşük görünebilir ama biz yasal sınırlar içinde hareket ediyoruz. Bu ilk olduğu için bu şekilde işlem yaptık" diye konuştu.