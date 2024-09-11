Kilis'te inşaatta feci kaza: 2. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Ebulüle Mahallesi'nde yapımı süren bir okul inşaatında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaatın 2. katında çalışan 58 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhadi Zedan, dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Zedan'ın düştüğünü fark eden mesai arkadaşları hemen 112 acil ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

Ancak Zedan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.