Kilis'te inşaatta feci kaza: 2. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kilis'te inşaatta feci kaza: 2. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kilis'te bir inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybeden işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Ebulüle Mahallesi'nde yapımı süren bir okul inşaatında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaatın 2. katında çalışan 58 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulhadi Zedan, dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Zedan'ın düştüğünü fark eden mesai arkadaşları hemen 112 acil ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

Ancak Zedan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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