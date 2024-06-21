Kilis'te mutfakta tüpü bomba gibi patladı! Yaralılar var

Alınan bilgilere göre, mutfakta kahvaltı hazırlığı yapan M.D. ve G.D. isimli kişiler, yangın esnasında yaralanmaları sonucu olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. İncelemeler sonucunda, yangının ve patlamanın mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı tespit edildi.

Komşularından Mikail Kırlangıç, yaşanan patlama hakkında, "Mutfak tüpünden sızan gaz alev aldı ve büyük bir patlama oldu, ev adeta sarsıldı. Dışarı çıktığımda olayın komşumuzun evinden kaynaklandığını anladım ve hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar dışarı çıktım ve yaralanan gelin ile kaynana olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.