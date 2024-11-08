Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş yıllarda PKK saflarında faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.İ. ve H.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

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