Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş yıllarda PKK saflarında faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.İ. ve H.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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