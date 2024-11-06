Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "teröristlerin havadan ve karadan vurulmasına devam edildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

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