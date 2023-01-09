Bu da kilo almak isteyenlerin çaresi

Genellikle kilo vermeyle ilgili haberlere rastlanır sosyal medyada.Kilo almak isteyenlerde var elbette. İşte onlar için kilo alma yöntemi.

Öncelikle hedefin “hızlı kilo almak” yerine “sağlıklı kilo almak” olarak belirlenmesi mutlak şartla gerekiyor. Sağlıklı bir kilo alma süreci için yağ tüketiminin ideal düzeyde tutulmasına ve doymamış yağların tercih edilmesine özen gösterilmeli! Yoğun günlerde şiddetli bir açlık hissedilmediği takdirde tüm günün besin almadan geçirildiği dahi olabiliyor. Düzensiz beslenme şekli de kimi zaman kilo alımına kimi zaman ise kilo kaybına zemin hazırlar. Sonuç, “sağlıklı” olma fikrinden bir hayli uzakta kalıyor. Bu nedenlee beslenme düzeninin aksatılmaması ve korunması gerekiyor!

KİLO ALMAK İÇİN NE YAPMALI?



Vücut, ihtiyaç duyduğu enerji desteğini büyük oranda yağ, karbonhidrat ve protein içeren besinler aracılığıyla karşılar. Bundan ötürü kilo almak isteyen kişilerin günlük kalori alım miktarını belirlerken, fiziksel aktivite yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları şart. Bu yöntem, halihazırda kilo problemi olmayan kişiler için dahi tavsiye edilen doğru beslenme şekillerinden biri! Siz de “Kilo almak istiyorum!” diyorsanız, günlük beslenme düzeninize üç ana öğüne ek olarak üç ara öğün de eklemekte yarar var.