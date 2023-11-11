Kilo sorununu yok eden mucize yöntem ortaya çıktı. 1 ayda 7 kilo verdiriyor

Kilo vermenin en etkili yollarından biri olan yürüyüş, nasıl yapılması gerektiği konusunda uzmanlar ipuçları verdi.

Yürüyüşün düz bir şekilde değil, tempolu bir şekilde yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, böylece 30 dakikada 200 kalori, 1 saatte ise 400 kalori yakılabileceğini ifade etti. Yürüyüşün yanında egzersiz yapmanın da önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, egzersizlerin yürüyüşten önce ya da sonra yapılması gerektiğini, ayrıca haftada 3 gün egzersiz yapılmasının zayıflama sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

Uzmanlar, yürüyüş ve egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenmenin de kilo vermede büyük rol oynadığını hatırlattı.

1 ayda 7 kilo vermenin bu yöntemle mümkün olduğunu iddia eden uzmanlar, kilo vermek isteyenlere öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurarak sağlık kontrollerini yaptırmalarını tavsiye etti.

Zayıflama, vücuttaki yağ dokusunun azalmasıyla gerçekleşen bir süreçtir. Zayıflama, hastalık, besin yetersizliği veya diyet gibi nedenlerle olabilir. Fizyolojik zayıflama, vücuda alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması veya bazı besin öğelerinin eksikliği sonucu olur. Evde kilo vermek isteyenler için birçok uygulama bulunmaktadır. Bunlardan biri de evde yapılabilen fitness, pilates veya yoga gibi egzersizlerdir. Bu egzersizler, düzenli bir şekilde yapılırsa, metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Egzersiz yapmaya yeni başlayanlar, yoğunluğu yavaş yavaş artırmalıdır. Bu, kilo verme hızının düştüğü dönemlerde fayda sağlar. Ayrıca, egzersiz yaparken ve yapmadığında su tüketimine de dikkat edilmelidir. Günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. Egzersiz yapılan günlerde bu miktar daha da artırılmalıdır.