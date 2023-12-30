Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı

Kilo vermek ince görünmek insanların hayali olmaya devam ediyor. Bu süreçte kilo vermek için iştah kesen besin listesi ortaya çıktı.

İŞTE İŞTAHINIZI DURDURAN 9 YİYECEK…

Elmalar, tokluk açısından faydalı olan tüm meyveler arasında yer alıyor. Elmaların içinde, tokluk hissi veren "pektin hormonu" ve çözünür lifler bulunuyor. Elmalar aynı zamanda kan şekerinizi dengeler ve enerji seviyenizi artırır.

Bitter Çikolata; Çikolata tutkunuz varsa ve onu yediğinizde kendinizi durduramıyorsanız size birkaç tavsiyem var. Bir dahaki sefer çikolata yemek istediğinizde, en az yüzde 70 kakao içeren bir bitter çikolatadan bir veya iki kare alın ve orada bırakın. Bitter çikolata, kakaonun acı lezzeti sayesinde çikolata iştahınızı azaltacaktır. Ayrıca bitter çikolatada bulunan sterik asit, sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Yumurta; Yapılan çalışmalar, sabah kahvaltısında bir veya iki yumurta yemenin, aynı kaloriyi sağlayan bir simit yemeye göre daha uzun süre tok tuttuğunu ortaya koyuyor. Yumurta, protein bakımından zengin olduğu için daha yavaş sindirilir ve vücudunuzda daha uzun süre tokluk hissi oluşturur. Özellikle yumurta beyazı, midede uzun süre kaldığı için açlık sinyallerini geciktirir.

Acı kırmızı biber; Yeni yapılan araştırmalar, yarım çay kaşığı acı kırmızı biberin metabolizmayı hızlandırdığını ve vücudun ekstra 10 kalori yakmasına neden olduğunu gösteriyor. Her öğünde biraz acı kırmızı biber eklerseniz, daha fazla kalori yakmış olursunuz.

Yeşil Çay; Kahve sevmiyorsanız ve sadece su içmek istemiyorsanız, size en uygun seçenek, yeni kaynamış suya attığınız yeşil çayla hazırlayacağınız içecektir. Yeşil çay, hem iştahınızı baskılar hem de glikozun yağ hücrelerine girmesini engelleyerek kan şekerinin düşmesini önler. Kan şekeriniz düşmediği sürece, açlık hissetmezsiniz.

Kahve; Günde bir veya iki fincan kahve içerseniz, metabolizmanızın güçlenmesine katkıda bulunursunuz. Bu da açlık hissinizin azalmasına yardımcı olur. Tabii ki kahveyi aşırı tüketmemek gerekir. Yoksa sinirli ve gergin biri olabilirsiniz. Ayrıca kahveyle birlikte çok fazla kalori sağlayan şeker ve krema da kullanmamalısınız.

Badem; Bir avuç badem, antioksidanlar, E vitamini ve magnezyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca badem, insanlarda tokluk hissi oluşturduğu için uzun süre aç kalmadan devam etmelerini sağlar. Bu da insanların kilo kontrolüne büyük katkı sağlar. Bademin tokluk hissi verdiği, çeşitli araştırmalarla da desteklenmiştir.

Avokado, lifler ve kalp dostu tekli doymamış yağlar içerdiği için belirli bir miktar tüketildiğinde iştahınızı kontrol altına alabilir. Bu küçük meyvedeki yağlar, midenizin dolu olduğunu beyne bildirir. Bu da iştahınızı azaltmanıza yardımcı olur. Ancak yüksek kalorili olduğu için çok fazla avokado yememeye dikkat etmelisiniz.

Zencefilin sindirime faydalı olduğu uzun zamandır biliniyor. Bu yüzden insanlar yemeklerine sık sık zencefil ekliyorlar. Zencefil, sindirim oranını artırarak daha fazla enerji almanızı sağlar ve açlık hissinizin gecikmesine neden olur.