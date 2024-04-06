Kilo vermenize yardımcı oluyor. İshali tedavi ediyor. İşte o ot

Günümüzde pek çok kişi, sağlık sorunlarına doğal çareler aramakta ve bu yolda şifalı bitkilere yönelmektedir. Ancak, herhangi bir doğal tedaviye başlamadan önce doktor önerisi almak büyük önem taşımaktadır.

Tesbih çiçeği, sağlık sorunları için faydalı olduğu düşünülen mucizevi bir bitki olarak bilinir. Kilo kaybına destek olan ve ishal tedavisinde kullanılan tesbih çiçeği, peki nedir?

Endonezya’ya özgü, Marantaceae familyasından bir tropikal bitki olan tesbih çiçeği, genellikle toz halinde tüketilir. Bu toz, bitkinin kök gövdesinden elde edilen enerji ve nişasta kaynağıdır.

Mutfaklarda yaygın olarak kullanılan tesbih çiçeği tozu, jöle ve muhallebi gibi tatlıların yapımında kullanılan nişastanın temel kaynağıdır. Kolay sindirilebilir özelliğiyle tanınan ararot, protein ve vitamin bakımından zengindir ve özellikle çocuklar ve yaşlılar için mükemmel bir besin kaynağıdır.

Tesbih çiçeğinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Tesbih çiçeği, vücut tarafından sindirilemeyen yaklaşık %32 oranında dirençli nişasta içerir. Su ile karıştırıldığında jel benzeri bir yapı oluşturan bu toz, bağırsaklarda çözünebilir lif gibi davranarak sindirimi yavaşlatır ve uzun süreli tokluk sağlar.

Tesbih çiçeği tozu, iştah kontrolüne yardımcı olarak kilo verme sürecine destek olabilir. Yapılan bir çalışmada, dirençli nişasta içeren takviyeler alan bireylerin, almayanlara kıyasla daha az kalori tükettikleri bulunmuştur.

İshal tedavisinde de etkili olan tesbih çiçeği, çocuklarda sıvı kaybı ve dehidrasyon riskini azaltmada yardımcı olabilir. Tesbih çiçeği tozu, vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendiren dirençli nişasta içeriği ile tesbih çiçeği, bağırsak florasını iyileştirerek prebiyotik liflerle faydalı bağırsak bakterilerinin gelişimini teşvik eder ve vitamin ile mineral emilimini artırır.

Glutensiz bir seçenek arayanlar için tesbih çiçeği kökü, buğday ununa sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkar. Dirençli nişasta içeriği, özellikle glutensiz ürünlerin yapısını ve lezzetini iyileştirmekte önemli bir rol oynar.

Tesbih çiçeğinin kullanım alanları nelerdir?

Sıklıkla toz formunda bulunan tesbih çiçeği, soslar, pudingler ve tatlı tariflerinde kıvam verici olarak kullanılır. Fırın ürünlerine eklenerek hem lezzet hem de doku kazandırabilir. Glutensiz olduğu için, buğday ununun yerine birçok tarifte kullanılabilir.

Tesbih çiçeği tozu bulunamadığında, mısır nişastası, tapyoka unu, patates nişastası veya pirinç unu gibi alternatifler tercih edilebilir. Ancak, bu alternatiflerin ararot tozu ile aynı lezzet ve besin değerlerini sunmayabileceği akılda tutulmalıdır.