Kilosu 1000 TL'den satılıyor, hasadı 20 gün önce başladı! Kapış kapış kapış gidiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde tamamen organik olarak ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının hasadına başlandı.

Önceki yıllara göre satışına 20 gün önce başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürürken, kilogramı da tezgahlarda 1000 TL'den satılıyor. Çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını ifade eden Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can, çağlanın tamamen doğal şartlarda üretildiğini, ilaç ve gübre kullanılmadığını aktardı.

"KİLOSUNU 1000 LİRADAN SATIYORUZ"

Çağlanın, köyün geçim kaynağı olduğunu ifade eden Can, "Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Şu an 100 ton gibi bir üretimimiz var. Kilosunu 1000 liradan satıyoruz. Ancak kilo ile alamayanlar için 100 gramlık paketleri 100 liradan satıyoruz" diye konuştu.

"KİLO İLE DEĞİL, 100 GRAM OLARAK ALABİLİYORLAR"

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu belirten Can, çağlaya rağbet olduğunu söyledi. Can, "Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Öte yandan Zafer Can, 9 Mart’ta çağla festivali ile tam hasada geçeceklerini de sözlerine ekledi.