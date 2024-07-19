Kilosu 2000 TL'den satılıyor. Üretenler servet kazanıyor

Kilosu 2000 TL'den satılıyor

Hasat sonrasında üreticiler, elde ettikleri ürünlerle kazançlarını önemli ölçüde artırmayı başardılar. Kilosu altın değerinde olan meyve, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Şebinkarahisar'ın bereketli topraklarında yetişen meyve, hem lezzeti hem de sağlık açısından oldukça değerlidir. İlçedeki vatandaşlar, bin bir zahmetle tek tek elle topladıkları ekşi karadut meyvelerinden elde ettikleri pekmezi altın fiyatına satıyorlar. Bu ünlü karadut pekmezi, ilçenin ekonomisine büyük faydalar sağlıyor.

KARADUT PEKMEZİNİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Karadut pekmezi, son dönemlerde popülerlik kazanan ve pek çok sağlık faydası sunan bir besindir. Doğal bir şeker kaynağı olan karadut pekmezi, vücut için birçok önemli mineral ve vitamin içermektedir. İşte karadut pekmezinin vücuda sağladığı bazı faydalar:

Demir İçeriği: Karadut pekmezi, demir açısından oldukça zengindir. Demir, kan hücrelerinin oluşumunda ve oksijen taşınmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle düzenli karadut pekmezi tüketimi, demir eksikliği riskini azaltabilir.

Antioksidanlar: Karadut pekmezi, yüksek antioksidan içeriği ile bilinir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede karadut pekmezi tüketimi, kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Lif İçeriği: Sindirim sistemi sağlığı için lif oldukça önemlidir. Karadut pekmezi, lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemi sorunlarıyla mücadelede yardımcı olabilir. Ayrıca lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne de destek olabilir.

Vitaminler: Karadut pekmezi, A, C ve K vitaminleri açısından zengindir. Bu vitaminler, göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için önemlidir. Dolayısıyla düzenli olarak karadut pekmezi tüketmek, genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.