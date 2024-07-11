Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü

Taze tüketim ve işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan mavi yemişler, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.
Ordu'nun; Altınordu, Gülyalı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 42 üreticiye belediye tarafından 15 bin 300 adet fidan desteği sağlandı.
Mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde 51 dekara ulaşırken, mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün oldu.
Verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu ederken, kilogramı 300-350 TL arasında alıcı buluyor.
Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri gelir yaklaşık 10 kat arttı.
Üretici Volkan Sürgit, mavi yemişin önemli bir getirisi olduğunu ve bahçesini her geçen gün büyüttüğünü ifade etti.
Sürgit, “Fındığa alternatif ürün arıyorduk, pazar değeri daha fazla olduğu için mavi yemişe karar verdik. Arkadaşlarım ile birlikte ortak mavi yemiş üretmeye karar verdik. İlk olarak 5 dönümlük bir alanda başladı. Daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden yararlanarak üretim alanlarımızı genişlettik. O günden itibaren alanlarımızı genişleterek üretime devam ediyoruz. Ürünümüzün pazarda çok önemli bir karşılığı var. Tam anlamıyla üretim sağladığında dekardan 1-1.5 ton ürün elde edilebiliyor" dedi.