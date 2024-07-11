Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü

Sürgit, “Fındığa alternatif ürün arıyorduk, pazar değeri daha fazla olduğu için mavi yemişe karar verdik. Arkadaşlarım ile birlikte ortak mavi yemiş üretmeye karar verdik. İlk olarak 5 dönümlük bir alanda başladı. Daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden yararlanarak üretim alanlarımızı genişlettik. O günden itibaren alanlarımızı genişleterek üretime devam ediyoruz. Ürünümüzün pazarda çok önemli bir karşılığı var. Tam anlamıyla üretim sağladığında dekardan 1-1.5 ton ürün elde edilebiliyor" dedi.