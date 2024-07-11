Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü

Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü
Kaynak: İHA

Ordu'da geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bu günlerde hasadı yapılan mavi yemişlerin kilogramı 300-350 TL arasında alıcı bulurken, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 1

Taze tüketim ve işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan mavi yemişler, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 2

Ordu'nun; Altınordu, Gülyalı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 42 üreticiye belediye tarafından 15 bin 300 adet fidan desteği sağlandı.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 3

Mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde 51 dekara ulaşırken, mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün oldu.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 4

Verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu ederken, kilogramı 300-350 TL arasında alıcı buluyor.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 5

Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri gelir yaklaşık 10 kat arttı.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 6

Üretici Volkan Sürgit, mavi yemişin önemli bir getirisi olduğunu ve bahçesini her geçen gün büyüttüğünü ifade etti.

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Kilosu 350 TL'den kapış kapış gidiyor! Bol kazancıyla üreticinin de yüzünü güldürdü 7

Sürgit, “Fındığa alternatif ürün arıyorduk, pazar değeri daha fazla olduğu için mavi yemişe karar verdik. Arkadaşlarım ile birlikte ortak mavi yemiş üretmeye karar verdik. İlk olarak 5 dönümlük bir alanda başladı. Daha sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden yararlanarak üretim alanlarımızı genişlettik. O günden itibaren alanlarımızı genişleterek üretime devam ediyoruz. Ürünümüzün pazarda çok önemli bir karşılığı var. Tam anlamıyla üretim sağladığında dekardan 1-1.5 ton ürün elde edilebiliyor" dedi.

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