Kilosu 5 bin liradan satışa çıktı. Tadabilene aşk olsun

Kaynak: ANKA
Kilosu 5 bin liradan satışa çıktı. Tadabilene aşk olsun

Her yıl 15 Haziran ila 15 Temmuz tarihleri üretilen sezon havyarları Sinop'da 5 bin liradan satışa çıktı.

Geçtiğimiz kilosu 3 bin liraya satılan havyarın kilosu Sinop'ta bu yıl 5 bin TL'den müşterilere sunuldu.

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Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, kefal yumurtasından topladıkları havyarların üretiminin çok zor olduğunu, 200 kilo balıktan sadece 8-10 balıkta yumurta bulabildiklerini söyledi.

“İŞLERİMİZ ESKİYE GÖRE ÇOK DÜŞÜK”

Her yıl 15 Haziran ila 15 Temmuz tarihleri arasında kefal yumurtası topladıklarını belirten İbrahim Gündoğdu bu yıl işlerinin bu yıl işlerinin iyice bozulduğunu anlattı.

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Yaptıkları işin eziyetli olduğunu belirten İbrahim Gündoğdu balık yumurtalarını tuza yatırdıklarını , 4- 5 saat kadar tuzda marine ettikten sonra çıkartıp, yıkayıp, kuruttuklarını, pastırma kıvamına getirdikten sonra vatandaşlara sattıklarını anlattı.

Geçen yıl 3 bin TL civarında olan havyar fiyatlarının bu yıl 5 bin TL civarında olacağını söyleyen İbrahim Gündoğdu "Çok sirkülasyonu olan bir balık değil. Yılda en fazla çok olsun 3 kilogram çıkıyor. O da 200-300 kilo balığın içinden 8-10 tane balıkta bulunuyor. Onun da her biri 200-250 gram geliyor." dedi.

Vatandaşların bu balığı almaya gücü yok diyen İbrahim Gündoğdu, geçen yıl İstanbul'dan bir İtalyan restoranının sipariş verdiğini, makarnanın üzerine rendeleyerek sattıklarını anlattı.

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