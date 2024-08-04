Kilosu 80 TL'den gidiyor üretici paraya para demiyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de hasatlar sürerken, Mut ilçesinde incirin hasadı yapılıyor.

Yoğun talebin devam etmesi nedeniyle ilk hasatta 100 TL olan incir, yoğun dönemine rağmen 80 TL'den bahçeden alıcı bulurken, ürünler, tüccarlar aracılıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu sene sezon bitene kadar yaklaşık 100 ton incirin hasat edilmesi bekleniyor.

"İNCİRİN İLK HASADI BU YIL 100 LİRAYLA BAŞLADI"

Bu yıl incir hasadının başlamasıyla birlikte üreticinin yüzünün güldüğünü ifade eden Tüccar Mehmet Yıldız, "İncirin ilk hasadı bu yıl 100 lirayla başladı. Şuan ise 80 liraya alıyoruz. Fiyattan tüccar da memnun müstahsil de memnun" diye konuştu.

Bu sene emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldıklarını söyleyen üreticiler de, geçen yıl fiyatların 20 ila 30 lira arasında seyrettiğini bu yıl ise 100 lirayla başlayıp şu an 80 liradan alıcı bulduğunu vurguladı.

"İNCİRDEN BU YIL ÇOK GÜZEL PARA KAZANIYORUZ"

İncir fiyatlarından bu yıl çok memnun olduklarını aktaran üretici Bilal Oğuz, “İncir hasadının ortalarına yaklaşmamıza rağmen fiyatı 80 liradan alıcı buluyor. Bu da biz çiftçileri sevindiriyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. İncirden bu yıl çok güzel para kazanıyoruz” dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, yaklaşık 10 bin dekar araziye incir fidanı dikildiğini kaydederken, bu yıl 100 bin ton rekolte beklediklerini sözlerine ekledi.