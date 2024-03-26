Kilosu 900 TL'ye çıktı. Herkes onu arıyor herkes onu soruyor

Hatice Karakaya'nın belirttiğine göre, bölge halkı bu mantarları toplayarak gelir elde ediyor.

İlkbahar yağmurlarıyla birlikte Madra Dağı'nda yetişen Kuzu Göbeği mantarları, yerel halk için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Alıcılar köyleri ziyaret ederken, bazı yerel sakinler de pazar yerlerinde bu mantarları satmaya başladı.

Pazarda Kuzu Göbeği satışı yapan Hatice Karakaya, “Yağmurun gelmesiyle mantarların çıktığını, köyümüzde birçok kişinin bunları topladığını ve kilosunun 900 liraya kadar ulaştığını, bu dönemde birçok kişi için ek gelir kapısı olduğunu” ifade etti.

KUZU GÖBEĞİ MANTARININ SAĞLIĞA FAYDALARI:

- Kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

- Kan şekerinin dengede tutarak diyabetin etkilerini hafifletir.

- Bağışıklık sistemine lezzetli bir destek sağlar.

- Anemiye karşı etkili bir çözümdür.

- Göz sağlığını uzun yıllar boyunca korur.