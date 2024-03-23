Kilosu tarlada 100 markette 130 TL! Ekim ayında ekiyor, dört ay boyunca her gün topluyor

Kaynak: İHA
Kilosu tarlada 100 markette 130 TL! Ekim ayında ekiyor, dört ay boyunca her gün topluyor
Depremin vurduğu Hatay’ın bereketli topraklarında hasadı yapılan çilek tarlada 100 TL, marketlerde ise 130 TL'den alıcı buluyor.

Depremde büyük hasar alan Hatay’ın bereketli topraklarında birçok ürün yetişirken, çileğin hasadı da başladı.

Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz’ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL’den alıcı buluyor. Marketlerde ise bu fiyat 130 TL'ye kadar çıkıyor.

Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, “Dörtyol’da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum. Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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"80 TL İLE 100 TL ARASINDAKİ FİYATLARDA GİDİYOR"

Peköz, "Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz’un 15’ine kadar hasat yapıyoruz. Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor” diye konuştu.

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