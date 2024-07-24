Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı

Antep fıstığı hasadında Türkiye'de 7. sırada olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Üreticilerimizin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının ilk boz fıstık hasat Kilis'te başladı. Kent genelinde her geçen gün üretim alanı artmakta olan Antep fıstığı bu yıl üretim alanımız 77 bin dekar alana kadar çıkmaktı. Rekolte ise geçen yıla göre çok yüksek iki katı kadar rekoltemiz var. Geçen sene 2 bin 500 ton aldığımız hasatta bu sene 5 ile 6 bin ton rekolte beklentimiz var. Bu da üreticilerimiz için güzel bir durum. Şu anda boz fıstık 130 TL'den alıcı buluyor. Hem verim hem rekolte fiyatı üreticimizin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimiz 45 derece sıcaklıkta fıstık bahçelerinde hasat yapmaktadır. Bir kilogram boz fıstık da yaklaşık olarak 350 gram iç fıstık elde ediliyor" diye konuştu.