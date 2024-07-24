Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı

Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı
Kaynak: İHA

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve ‘boz' olarak bilenen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başlarken, kuruyemişçilerde kilosu ise yaklaşık olarak 1.500 TL'den gidiyor.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 1

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen ‘boz' Antep fıstığının hasadına Kilis'te başlandı.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 2

Kentte fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları toplarken, yeşil altın hasadının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 3

Giderek üretim alanı artan Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de 7. sırada yer alıyor.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 4

Geçen seneye göre kent genelinde 2 bin dönüm araziye daha ekilen Antep fıstığının, bu sene 77 bin dekar alanda üretimi yapılıyor.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 5

1 milyon 500 bin ağaçla ülke ekonomisine katkı sağlayan Antep fıstığında var yılında fiyatlar üreticilerin yüzlerini güldürdü.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 6

Antep fıstığı hasadında Türkiye'de 7. sırada olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Üreticilerimizin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının ilk boz fıstık hasat Kilis'te başladı. Kent genelinde her geçen gün üretim alanı artmakta olan Antep fıstığı bu yıl üretim alanımız 77 bin dekar alana kadar çıkmaktı. Rekolte ise geçen yıla göre çok yüksek iki katı kadar rekoltemiz var. Geçen sene 2 bin 500 ton aldığımız hasatta bu sene 5 ile 6 bin ton rekolte beklentimiz var. Bu da üreticilerimiz için güzel bir durum. Şu anda boz fıstık 130 TL'den alıcı buluyor. Hem verim hem rekolte fiyatı üreticimizin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimiz 45 derece sıcaklıkta fıstık bahçelerinde hasat yapmaktadır. Bir kilogram boz fıstık da yaklaşık olarak 350 gram iç fıstık elde ediliyor" diye konuştu.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 7

Yeşil altında hasadın başladığını ifade eden Çiftçi Mehmet Canbakış, "40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklarına aldırış etmeden fıstık bahçemizde boz fıstık hasadına başladık. Hasadın başlamasıyla birlikte 130 TL'den başlayan fiyatlar şimdiden yüzümüzü güldürmeyi başardı. Geçen seneye göre bu yıl rekoltemiz çok yüksek'' dedi.

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Kilosu altın ile yarışıyor 45 derecede hasadına başlandı! Bölgenin önemli geçim kaynağı 8

4. sınıf öğrencisi Çiğdem Canbakış, "Kışın okula gidiyorum yazın da babam annem ve kardeşlerimle birlikte tarlada çiftçilik yapıyoruz. Havalar çok sıcak ve bu sıcak havalarda babam çok zorlanıyor ama yine de evimizin ihtiyacını karşılamak için burada çalışmak zorunda. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorum ve öğlen saatlerine kadar hep birlikte burada hasat yapıyoruz. Okulumu çok seviyorum ama babama ve aileme yardım etmek zorundayım" açıklamasında bulundu.

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