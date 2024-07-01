Kilosu altından pahalı: Yolda 5 kilogram bulunca oynamaya başladılar

Bir kilosu altından daha pahalı

Türkiye'de mantar toplama, özellikle nadir bulunan türlerin yüksek değeri nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor. Bu mantarların kilosu, bazen gram altından daha değerli olabiliyor. Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Burdur'da kardeşi ve arkadaşıyla gittiği ormanda küçük bir servet buldu.

KİLOSU 3 BİN LİRADAN SATILIYOR

Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve arkadaşı İbrahim Uçar ile birlikte Burdur’un Aziziye köyünde yer alan ormanlık alanda mantar aramaya başladı. Sedir ve ladin ağaçlarının dibinde çok sayıda kuzu göbeği mantarı bulan üç arkadaş, toplamda 5 kilo topladılar. Bu sevinçli anları zeybek oynayarak kutladılar ve videolarını sosyal medyada paylaştılar. Video, iki gün içinde 1 milyon izlenmeye ulaştı.

O anları anlatan Onur Karakaş, "Kuzu göbeği mantarı bulduğumuzda çok sevindik. İki kardeş ve bir arkadaş olarak dağda zeybek oynamaya karar verdik. Videoyu sosyal medyada paylaştık ve 1 milyon izlenme aldık. Bu hoşumuza gitti. Yakında bir tane daha video çekmeyi planlıyoruz" dedi.

BİRÇOK DERDE DEVA

Kuzu göbeği mantarının kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını belirten Karakaş, "Türkiye'de yaş mantarın kilosu 500 TL, kuru mantarın kilosu ise 3 bin TL civarında. İki gün içinde 5 kilo topladık. Ayrıca, yurt dışında gramajı daha da pahalıymış. Biz bu mantarı tüketiyoruz ve birçok derde deva olduğunu düşünüyoruz. Çam ormanlarının bulunduğu her yerde bulunabilir" diye konuştu.