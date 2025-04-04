Kilosu bin lirayı buldu! "2- 3 kişi bir olup alıyorlar"

Sinop açıklarında avlanan 3-6 kiloluk kalkan balıkları kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Vatandaşların iki, üç kişi birleşip kalkan balığını satın aldığını belirten Balıkçı Hüseyin Baş, "Yaklaşık 20 tane kalkan balığı var. Kilogram bin liradan satılmaktadır. Yerli halktan bayram üzeri misafiri gelenler var. Onlar alıyor fakat 2 kişi, 3 kişi bir oluyor kurbana girer gibi alıyorlar" dedi.

"GENELDE LOKANTALARA DAHA ÇOK SATIYORUZ"

Balıkçı Şükrü Can, "2 kilogramdan 6 kilograma kadar kalkanlarımız mevcut. Kilogram bin lira. Bunlar yerli kalkan. Sinop’un Adabaşı kalkanı. Genelde lokantalara daha çok satıyoruz. Kalkanlarımız güzel. Daha canlılar. Kalkanlar İstanbul, Ankara, İzmir o taraflardan daha çok talep görüyor" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Sefa Sevinç ise, "Bütçeye göre kalkan alınabilir. Herkesin bu balığı alma şansı yok ama" diye konuştu.